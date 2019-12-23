Кавані узгодив контракт з Атлетіко, – ЗМІ

Зірковий уругвайський форвард найближчим часом переїде у Мадрид.

32-річний нападник ПСЖ Едінсон Кавані узгодив деталі контракту з мадридським Атлетіко. Угода буде розрахована на 3 роки, інформує сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

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Для придбання уругвайця Атлетіко небхідно розвантажити зарплатну відомість клубу, тож на початку 2020 року "матрацники" попрощаються з деякими своїми гравцями. Іспанський клуб ще не домовився із ПСЖ про суму трансферу, але очікується, що парижани не будуть вимагати великої компенсації за гравця, у якого наступного літа закінчується контракт.

Нагадаємо, що Кавані перейшов у ПСЖ влітку 2013 року з Наполі. В поточному сезоні "Ель Матадор" програє конкуренцію за місце в основі команди Мауро Ікарді – уругваєць забив 3 голи у 10 зіграних матчах у всіх турнірах.

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