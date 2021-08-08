Ліверпуль не зміг обіграти Атлетік, Арсенал поступився Тоттенхему
Топ-команди продовжують підготовку до нового сезону через спаринги. Читайте звіт найцікавіших поєдинків на Футбол 24.
Товариські матчі
Тоттенхем – Арсенал – 1:0
Гол: Сон, 79
Ліверпуль – Атлетік – 1:1
Голи: Жота, 13 – Беренгер, 53
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Арсенал програв другий спаринг поспіль. Після Челсі кривдником "канонірів" став Тоттенхем. Єдиний гол у матчі забив корейський нападник "шпор" Сон Хин Мін. Підопічні Артети мали певну перевагу у першій половині гри, але на результат зустрічі це не вплинуло.
У ще одному товариському матчі Ліверпуль змагався з Атлетіком. Діогу Жота швидко відкрив рахунок у зустрічі. Мерсисайдці контролювали хід гри, але після перерви з гри вибув через травму Ендрю Робертсон. Це негативно вплинуло оборону господарів чим і скористались іспанці, зрівнявши рахунок. До фінального свистка результат на табло не змінювався.
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