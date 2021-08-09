Аргентинец едва не спровоцировал драку после поражения от Фейеноорда (1:2) в спарринге.

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Вероятно, Симеоне был взбешен некоторыми решениями арбитра. На 41-й минуте Карраско получил прямую красную за то, что пнул соперника в неигровом моменте. Уже в компенсированное время Фейеноорд вырвал победу, однако с большим подозрением на офсайд.

После финального свистка тренер голландцев Арне Слот подошел к Симеоне, чтобы пожать руку. Впрочем, Эль Чоло грубо оттолкнул оппонента и хотел дальше выяснять отношения. Игроки успели подбежать и растянуть тренеров до начала стычки.

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