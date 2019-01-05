Сімеоне – про можливий відхід Годіна: Атлетіко не доклав жодних зусиль, аби продовжити контракт з гравцем

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне розповів про можливий відхід Дієго Годіна з команди.

"Годін не підписував ніякої угоди з Інтером. Але правда і в тому, що Атлетіко дав йому ряд обіцянок після пропозиції від Манчестер Юнайтед, але не виконав їх.

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Вони взагалі не доклали зусиль, щоб продовжити контракт з Годіном. Атлетіко і гравець в пошуках кращого рішення для всіх.

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Атлетіко і Годін в курсі, що я думаю про це. Якщо він залишиться, це лише тому, що так краще для нього і клубу", – цитує Сімеоне Football Italia.