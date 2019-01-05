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Годін влітку безкоштовно стане гравцем Інтера, – Sky Sport Italia

09:26 525 Читать на русском
Годін влітку безкоштовно стане гравцем Інтера, – Sky Sport Italia
Дієго Годін / Атлетіко

Захисник Атлетіко Дієго Годін підпише контракт з міланським Інтером.

Як зазначають одразу декілька італійських ЗМІ, серед яких Sky Sport Italia, уругваєць погодився на перехід у Інтер влітку на правах вільного агента. Оборонець підпише контракт терміном на 2 роки з можливістю продовження ще на рік.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Годін хоче покинути Атлетіко після закінчення контракту через відмову керівництва підвищувати йому зарплату.

Зауважимо, що у цьому сезоні на рахунку капітана "матрацників" 18 матчів в усіх турнірах за Атлетіко, у яких уругваєць забив 2 голи та віддав одну результативну передачу.

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