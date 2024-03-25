"Мудрик продемонстрував, на що він здатен": зірка Челсі здивував англійські ЗМІ у матчі з Боснією
Британські журналісти високо оцінили гру українського півзахисника Михайла Мудрика у півфіналі плей-офф відбору на Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.
"Зігравши за збірну України проти Боснії, Михайло Мудрик продемонстрував, на що він здатен, коли його повернули на більш звичну для нього позицію – лівого вінгера.
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Тепер Михайло сподівається, що знову отримає шанс вплинути на гру Челсі в атаці після того, як Рахім Стерлінг почав показувати погану гру. Мудрик точно привернув увагу Почеттіно", – йдеться у матеріалі Football London.
Нагадаємо, у матчі з боснійцями Мудрик вийшов в основі збірної України і провів на полі всю гру. За Челсі у поточному сезоні Михайло відіграв 30 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 6 голів (4 – в АПЛ) і віддав 2 асисти.
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