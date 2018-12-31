Сілас може покинути Зорю вже в січні – відомі варіанти для переходу

Бразильський півзахисник Зорі Сілас може змінити клуб найближчим часом.

Услід за Харатіним Зоря може попрощатись зі своїм хавбеком Сіласом. В послугах бразильця зацікавлені казахський Кайрат та угорський Віді, повідомляє football.ua.

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В поточному сезоні УПЛ Сілас провів 14 матчів, в яких відзначився одним голом та двома асистами.

Нагадаємо, напередодні луганський клуб покинув Ігор Харатін, який перейшов в угорський Ференцварош.

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