Сілас може опинитися в Карпатах

Півзахисник Сілас, відомий в Україні за виступами в луганській Зорі, може стати черговим новачком львівських Карпат.

Вихованець бразильського Інтернасьйонала другу частину сезону 2019/20 може провести за "левів". Про це повідомляє неофіційний сайт Зорі.

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Наразі між Карпатами та Зорею, яка володіє правами на Сіласа, продовжуються перемовини. Хавбек може переїхати до столиці Галичини на правах оренди або ж може відбутися повноцінний трансфер. Першу частину сезону 23-річний бразилець провів в Ізраїлі.

У складі Хапоеля з Кір'ят-Шмони Сілас провів 13 матчів у тамтешній Прем'єр-лізі. Півзахисник є клієнтом агентства ProStar Вадима Шаблія.

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