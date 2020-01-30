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Силас может оказаться в Карпатах

14:01 108 Читати українською
Силас может оказаться в Карпатах
Силас / фото Д. Руденко

Полузащитник Силас, известный в Украине по выступлениям в луганской Заре, может стать очередным новичком львовских Карпат.

Воспитанник бразильского Интернасьоналя вторую часть сезона 2019/20 может провести за "львов". Об этом сообщает неофициальный сайт Зари.

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В данный момент между Карпатами и Зарей, которая владеет правами на Силаса, продолжаются переговоры. Хавбек может переехать в столицу Галичины на правах аренды или же может произойти полноценный трансфер. Первую часть сезона 23-летний бразилец провел в Израиле.

В составе Хапоэля из Кирьят-Шмоны Силас провел 13 матчей в местной Премьер-лиге. Полузащитник является клиентом агентства ProStar Вадима Шаблия.

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