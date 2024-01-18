"Усі кажуть, що Бельгія – трамплін для молодих гравців. Перебуваючи тут, помітив певні особливості розвитку футболу.

Сидорчук розчарований трансфером у Вестерло – екс-капітан Динамо зіткнувся з суворою реальністю в Бельгії

1. На одне маленьке місто три дитячі команди, які тренуються на базі клубу. Є екіпірування, інвентар – все для розвитку дітей.

2. З дитинства дітей вчать не боятися брати на себе гру – обіграш один в один на тренуваннях у дітей з 5-6 років.

3. Під час гри молоді гравці відчувають себе впевнено та розкуто. Є простір для атакувальних гравців, ніхто не обороняється дуже щільно.

Завжди цікаво аналізувати відмінності підходу до справи у різних країнах та виділяти, що та де працює краще. Думаю, приділю увагу цьому ще не раз у своїх дописах", – написав Сидорчук на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, у поточному сезоні українець провів у складі Вестерло 14 матчів, в яких забив 1 гол. Його контракт з бельгійцями чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює 32-річного хавбека у 2,2 млн євро.

Десять українських талантів, які здивують світ: шанс Хабі Алонсо, респект Ульфа Кірстена, прототипи Судакова і Довбика