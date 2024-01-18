Сидорчук сделал плачевные выводы, сравнив особенности развития футбола в Бельгии и Украине
Украинский полузащитник Вестерло Сергей Сидорчук поделился наблюдениями после полугода пребывания в Лиге Жупиле.
"Все говорят, что Бельгия – трамплин для молодых игроков. Находясь здесь, заметил определенные особенности развития футбола.
Сидорчук разочарован трансфером в Вестерло – экс-капитан Динамо столкнулся с суровой реальностью в Бельгии
1. На один маленький город три детские команды, которые тренируются на базе клуба. Есть экипировка, инвентарь – все для развития детей.
2. С детства детей учат не бояться брать на себя игру – обыгрыш один в один на тренировках у детей с 5-6 лет.
3. Во время игры молодые игроки чувствуют себя уверенно и раскованно. Есть пространство для атакующих игроков, никто не обороняется очень плотно.
Всегда интересно анализировать различия подхода к делу в разных странах и выделять, что и где работает лучше. Думаю, уделю внимание этому еще не раз в своих постах", – написал Сидорчук на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, в текущем сезоне украинец провел в составе Вестерло 14 матчей, в которых забил 1 гол. Его контракт с бельгийцами действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает 32-летнего хавбека в 2,2 млн евро.
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