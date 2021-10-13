"Хотів би сказати величезне спасибі львівським уболівальникам.

Україна – Боснія і Герцеговина: вболівальники обрали "Лева" матчу кваліфікації до ЧС-2022

Тут завжди приємно грати. Шкода, що не виграли, але наша безпрограшна серія у Львові триває. Мені більше немає чого сказати", – розповів хавбек у коментарі Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, що збірна України напередодні не втримала перемогу над боснійцями. На гол Ярмоленка в першому таймі балканці відповіли забитим м'ячем Ахмедходжіча під завісу поєдинку. Тепер доля путівки на ЧС-2022 для "синьо-жовтих" залежить від результатів збірних Фінляндії та Боснії.

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