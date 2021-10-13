Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук отметил внешние обстоятельства противостояния с боснийской сборной в 8-м туре квалификации к чемпионату мира-2022.

"Хотел бы сказать огромное спасибо львовским болельщикам.

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Здесь всегда приятно играть. Жаль, что не выиграли, но наша беспроигрышная серия во Львове продолжается. Мне больше нечего сказать", – рассказал хавбек в комментарии Футбол 1/2/3.

Напомним, что сборная Украины накануне не удержала победу над боснийцами. На гол Ярмоленко в первом тайме балканцы ответили забитым мячом Ахмедходжича под занавес поединка. Теперь судьба путевки на ЧМ-2022 для "сине-желтых" зависит от результатов сборных Финляндии и Боснии.

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