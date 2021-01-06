Сидорчук зі своєю дружиною зворушливо привітав уболівальників із Різдвом – святкове відео
20:48 - Читать на русском
Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук записав зворушливе відеопривітання із Різдвом.
Сергій разом зі своєю дружиною вбрались у народні костюми та привітали усіх вболівальників різдвяним віршем в Instagram.
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Подружжя завершило відео теплими обіймами. "З Різдвом Христовим!" – підписав Сидорчук відеозвернення.
До слова, півзахисник провів 18 матчів у складі Динамо у поточному сезоні, записавши до свого активу 1 асист.
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