Сергій разом зі своєю дружиною вбрались у народні костюми та привітали усіх вболівальників різдвяним віршем в Instagram.

Кварцяний виділив найкращого українського футболіста року

Подружжя завершило відео теплими обіймами. "З Різдвом Христовим!" – підписав Сидорчук відеозвернення.

До слова, півзахисник провів 18 матчів у складі Динамо у поточному сезоні, записавши до свого активу 1 асист.

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