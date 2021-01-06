Сидорчук со своей женой трогательно поздравил болельщиков с Рождеством – праздничное видео
20:50 - Читати українською
Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук записал трогательное видеопоздравления с Рождеством.
Сергей вместе со своей женой оделись в народные костюмы и поздравили всех болельщиков рождественским стихом в Instagram.
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Супруги завершило видео теплыми объятиями. "С Рождеством Христовым!" – подписал Сидорчук видеообращение.
К слову, полузащитник провел 18 матчей в составе Динамо в текущем сезоне, записав в свой актив 1 ассист.
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