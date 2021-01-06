Сергей вместе со своей женой оделись в народные костюмы и поздравили всех болельщиков рождественским стихом в Instagram.

Кварцяный выделил лучшего украинского футболиста года

Супруги завершило видео теплыми объятиями. "С Рождеством Христовым!" – подписал Сидорчук видеообращение.

К слову, полузащитник провел 18 матчей в составе Динамо в текущем сезоне, записав в свой актив 1 ассист.

Джеко осуществил мечту маленького фаната Ромы – образцовая рождественская сказка, которая заставляет поверить в чудо