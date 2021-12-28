Відомий український тренер Віталій Кварцяний розповів, хто з футболістів найкраще себе проявив у 2020 році.

"На мій погляд, це Тарас Степаненко. Гру з Інтером, по суті, він витягнув, завдяки чому Шахтар вийшов в Лігу Європи. У збірній він теж провідний руйнівник, підстраховщик.

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Хоча в тому ж Динамо непогано виглядали і Сидорчук, і Забарний. Так само, як і воротарі – Бущан, вважаю, зараз номер один. Ну і Нещерет, Трубін в Шахтарі, Лунін з Реала. У нас зараз багато непоганих воротарів", – резюмував Кварцяний у інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, Динамо випередило Шахтар за підсумками першого кола УПЛ. Обидва вітчизняні гранди пробилися до 1/16 Ліги Європи.

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