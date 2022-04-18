"Попереду у збірної України 2 збори. Перший відбудеться в передмісті Любляни, другий – на Туманному Альбіоні. Це буде або база Манчестер Сіті, або ж збірної Англії.

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Також, у залежності як далеко команда Гвардіоли дійде в Лізі чемпіонів та планів підготовки національної команди Саутгейта, з одним з цих суперників розглядається проведення останнього спарингу перед плей-оф з Шотландією", – поділився Бурбас у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, збірна України 1 червня має зіграти з Шотландією у півфіналі плей-офф відбору до ЧС-2022. Переможець пари зустрінеться з Уельсом у битві за право поїхати на Мундіаль до Катару.

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