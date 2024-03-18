На прошедших выходных в чемпионате Бельгии был сыгран последний тур перед разделением команд на группы. В связи с тем, что ничья устраивала Вестерло и Генк в очной встрече, последние минуты обе команды просто перекатывали мяч по полю, не предпринимая атакующих действий. Фактически команды повторили жест Баварии и Хоффенхайма, которые в феврале 2020 года таким образом протестовали против болельщиков. Но там команды просто выразили несогласие с действиями фанатов, а тут же все было гораздо банальнее.

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"Договорняк" начался на 86-й минуте – сразу, как только Генку удалось сравнять счёт в этой встрече. Что интересно, Вестерло открыл счёт в игре на 80-й минуте. Бельгийское издание Sporza назвало происходящее на поле "молчаливым согласием". В этом фарсе поучаствовал украинский полузащитник Вестерло Сергей Сидорчук. Тренер Генка Ваутер Вранкен не сумел сдержать смеха, увидев действия своей команды и игроков Вестерло.

Как информирует HLN, федеральная прокуратура Бельгии проведёт собственное расследование по этому поводу. "Подобные вещи не должны происходить. Мы собираемся выяснить, передавали ли тренеры сигналы друг другу", – отметил прокурор Эбе Верхаеген.

Не исключено, что оба клуба нарушили регламент соревнований, в котором говорится, что команды и их представители обязаны соблюдать принципы честности и спортивного духа.

От результата игры Вестерло – Генк пострадал Гент, занявший 7 место и не попавший в чемпионскую группу. Наставник "буйволов" Хейн Ванхазебрук в комментарии Sporza выразил недовольство действиями соперников. "Не думал, что когда-нибудь снова увижу такое в чемпионате Бельгии. Я бы никогда такого не допустил. У вас на одного игрока больше, а вы просто стоите на месте. Это позор", – заявил тренер Гента.