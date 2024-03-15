Куртуа публічно звинуватив Тедеско у брехні – вчора тренер збірної Бельгії продовжив контракт
Воротар Реала і збірної Бельгії Тібо Куртуа, схоже, остаточно посварився з головним тренером "Червоних дияволів" Доменіко Тедеско.
Іспанська преса прогнозує, що Тібо Куртуа зможе повернутися на поле наприкінці березня або на початку квітня. За словами Тедеско, голкіпер Реала однозначно заявив, що не зможе зіграти на Євро-2024.
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"У мене немає для вас нової інформації. Я поважаю професію журналіста і розумію, що ви робите свою роботу, ставлячи мені питання про Куртуа, але мені нічого вам відповісти. Я перепробував усе, щоб переконати Куртуа. Він чітко дав мені зрозуміти, що не в змозі виступити на Євро-2024. Це було чесно з його боку сказати про це – тепер ми можемо почати будувати конкретні плани", – цитує слова Тедеско HLN.
Куртуа відреагував на цю заяву тренера збірної Бельгії трьома смайликами Піноккіо – тим самим Тібо звинуватив Тедеско у брехні.
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