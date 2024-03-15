Іспанська преса прогнозує, що Тібо Куртуа зможе повернутися на поле наприкінці березня або на початку квітня. За словами Тедеско, голкіпер Реала однозначно заявив, що не зможе зіграти на Євро-2024.

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"У мене немає для вас нової інформації. Я поважаю професію журналіста і розумію, що ви робите свою роботу, ставлячи мені питання про Куртуа, але мені нічого вам відповісти. Я перепробував усе, щоб переконати Куртуа. Він чітко дав мені зрозуміти, що не в змозі виступити на Євро-2024. Це було чесно з його боку сказати про це – тепер ми можемо почати будувати конкретні плани", – цитує слова Тедеско HLN.

Куртуа відреагував на цю заяву тренера збірної Бельгії трьома смайликами Піноккіо – тим самим Тібо звинуватив Тедеско у брехні.

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