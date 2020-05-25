Динамо вирвало бразильця з-під носа у росіян – Хацкевич зробив зусилля марними

Київському Динамо довелося виграти жорстку конкуренцію, щоб підписати бразильського захисника Сідклея.

Як стало відомо Футбол 24, у 2018-му Динамо вдалося перехопити гравця з-під носа московського ЦСКА. Росіяни хотіли підписати Сідклея під схему із трьома центрбеками. Проте аргументи Динамо переважили буквально в останній момент, тому гравець вирушив у Київ.

Бразильський тренер пояснив провали Че Че та Сідклея в Динамо

Нагадаємо, Сідклей перейшов у Динамо з Атлетіко Паранаенсе в липні 2018 року, але захисник так і не зміг розкритись тоді ще у команді Олександра Хацкевича – гравець у всіх турнірах лише 23 рази виходив на поле у футболці киян (17 – в УПЛ, 1 – в рамках Кубка України та ще 5 – у Лізі Європи) та забив 1 гол.

Взимку 2020 Динамо відправило виконавця в оренду з правом викупу у бразильський Корінтіанс, але до паузи на карантин Сідклей не зміг пробитися в основний склад, зігравши лише в шести офіційних матчах. Орендна угода з бразильським клубом розрахована до 31 грудня 2020 року.

"Намагаюсь зрозуміти філософію Лобановського": чим у Динамо займається Гільєрмо Самсо і хто він такий?