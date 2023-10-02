Вестерло в 9-ому турі чемпіонату Бельгії зустрічався з Генком. Результат матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Ліга Жупіле, 9-й тур

Генк – Вестерло – 3:3

Голи: Муньос, 10, Каембе, 45+1, Пейнтсіл, 50 – Стассін, 19, 60, Ромменс, 89

Вилучення: Баа, 45+4 (Генк)

Сергій Сидорчук з'явився на полі з перших хвилин і відіграв до фінального свистка. Генк досить швидко відкрив рахунок, втім, гості не розгубилися і зрівняли. Під кінець першого тайму господарі забили другий гол, але втратили Баа, оскільки йому арбітр показав червону за фол. По перерві Генк подвоїв свою перевагу. Вестерло не здався і зумів відігратися на 89 хвилині.

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Команда Сидорчука має лише три бали і перебуває на останньому місці в турнірній таблиці. А Генк посідає шосту сходинку з 14 очками.

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