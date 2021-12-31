Захисник Шахтаря Сергій Кривцов поділився спогадами з дитинства про своїх однокласників, які у майбутньому стали професійними гравцями.

"Ми з Сидорчуком однокласники, знайомі з 9-10 років. Наші дружини – однокурсниці. Наш клас вийшов одним з найкращих випусків у Запоріжжі. Було людей 9, які грали в УПЛ. Екс-воротар Динамо Максим Коваль – наш однокласник. Євгеній Ткачук грав у Полтаві, Євген Задоя – в Колосі зараз.

Кривцов зізнався, як гравці Шахтаря потролили Соломона через майбутнє протистояння із Маккабі

У нас в Запоріжжі були клички. Я – Крива, Сидорчук – Сидор, Степаненко – Стьопа. Фантазією не особливо виблискували. У мене була футболка Шевченка з Мілана. На подвір'ї у мене кличка Шева була, тому що я весь час в цій футболці виходив. Мені було важливо, щоб на спині був напис – номер Шевченка і прізвище", – сказав Кривцов в інтерв'ю Football Hub.

Зауважимо, Сергій Кривцов у поточному сезоні провів у футболці Шахтаря лише 6 матчів, в яких запам'ятався одним голом.

Із Шахтаря – на вихід: Коноплянка і ще 4 гравці збірної України ризикують стати жертвами великої чистки