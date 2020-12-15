"Я вважаю, що жереб нормальний. Маккабі Тель-Авів – хороша команда, яка нам безумовно під силу. Наше завдання – вийти в наступний раунд Ліги Європи. Будемо докладати всіх зусиль, щоб досягти цієї мети.

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У мессенджері в групі вже трошки "притравили" Соломона щодо того, що поїдемо до нього додому. З нього хумус і ще якісь традиційні страви. Соломон добре знає цю команду і повідає нам щось нове про Маккабі.

Недооцінки точно не буде. У цю стадію виходять серйозні команди. У нас є свої завдання. У минулому сезоні ми дісталися по 1/2 фіналу ЛЄ, зараз стоїть завдання – фінал Ліги Європи. Я вважаю, що ми повинні просто вийти і зробити результат", – наводить слова Кривцова телеканал Футбол.

Нагадаємо, під час жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи "гірникам" випало зіграти з Маккабі Тель-Авів. Перша зустріч між командами пройде у Ізраїлі 18 лютого наступного року, матч-відповідь – за тиждень, 25 лютого.

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