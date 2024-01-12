"Во время зимнего перерыва всегда анализирую первую часть сезона. Я приходил в команду, которая в прошлом сезоне была в верхней части таблицы, а сейчас борется, чтобы покинуть зону вылета. Это совершенно разные задачи, но с одинаковой целью – победа в каждом матче.

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Мы закончили год выше красной линии турнирной таблицы. Это было важно. Повлияла ли смена тренера на результаты? Мой опыт показывает, что да. Предыдущий тренер вывел команду в высший дивизион. Но футбольная жизнь такова, что игра и обстоятельства диктуют ситуацию. Сейчас у тренера есть видение игры команды и что надо изменить. Это первое и важное.

Во-вторых, он проводит большой анализ ресурсов, с которыми работает. Этими ресурсами являются собственно и футболисты, и соперники, и тренировочная работа. Это большой и длительный процесс. Третий аспект – улучшение личной игры футболистов. Это происходит всегда, ведь футбол – это конкуренция. И именно она позволяет становиться сильнее. Каждому в отдельности и команде в целом.

На вторую часть сезона цели неизменны. Побеждать. Очки будем считать позже", – написал Сидорчук на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, в текущем сезоне украинец провел в составе Вестерло 14 матчей, в которых забил 1 гол. Его контракт с бельгийцами действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает 32-летнего хавбека в 2,2 млн евро.

Вестерло после 20-ти туров идет в турнирной таблице Лиги Жупиле на одиннадцатой строчке, набрав 21 очко.

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