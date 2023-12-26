У поєдинку 20-го туру чемпіонату Бельгії Вестерло у більшості вдома здолав РВДМ (3:0). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Бельгія, Ліга Жупіле, 20-й тур

Вестрело – РВДМ – 3:0

Голи: Йоу, 14, Мадсен, 64 (п.), Геце, 82 (аг.)

Вилучення: Дефурні, 79 (РВДМ, червона картка)

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У черговому матчі бельгійської першості Вестерло на своєму полі взяв гору над сусідом по турнірній таблиці – РВДМ. В основі господарів вже традиційно з'явився український півзахисник Сергій Сидорчук і провів на полі всю гру. Вестерло вийшов вперед вже на початку зустрічі. Суперник побіг відігруватись, але незначна перевага у володінні м'ячем не дозволила відновити статус-кво.

В середині другого тайму "жовто-сині" з пенальті подвоїли свою перевагу, а за 10 хвилин до завершення зустрічі залишились у більшості – червону картку заробив кіпер РВДМ. Господарям вдалось реалізувати чисельну більшість – свою роль у третьому голі зіграв і Сидорчук. Саме він перехопив пас в центрі поля, віддав праворуч на партнера, той доставив сферу у центр штрафного, де її у власні ворота зрізав Геце.

Як наслідок, безпрограшна серія Вестерло сягнула чотирьох матчів – команда набрала 21 очко і піднялась на одинадцяту сходинку турнірної таблиці.

Сидорчук за свою гру отримав від статистичного порталу SofaScore міцні 7,1 бала. За час, проведений на полі, він здійснив 58 доторків до м'яча, віддав 1 точну довгу передачу з трьох, двічі виграв у боротьбі за позицію, 7 разів втрачав сферу, заробив 1 фол, 1 раз виніс м'яч, зробив 1 перехоплення та 1 відбір, а точність його пасів склала 89%.

Нагадаємо, у поточному сезоні екс-капітан Динамо провів у складі Вестерло 14 матчів, в яких забив 1 гол.

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