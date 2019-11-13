Сидорчук розповів про мотивацію гравців на найближчі матчі збірної України

Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук оцінив настрій національної команди на поєдинки проти Естонії та Сербії.

"Що стосується недооцінки суперника, я вважаю, що кожен гравець, який приїжджає в національну команду, повинен чіплятись за шанс, який йому дається.

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Думаю, що матчі з Сербією та Естонією якраз і є тими шансами для гравців, які мають менше ігрової практики у збірній. Особисто для мене, це є шансом.

Матч збірної України в Запоріжжі? Я пам’ятаю, як у цьому місті грала молодіжна збірна, і я був присутній на цьому матчі. Мені завжди хотілося виступати за національну команду, але я не думав, що зможу зробити це в Запоріжжі. Завтра на стадіон прийдуть мої батьки, рідні, мені буде приємно грати вдома", – сказав Сидорчук на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, 14 листопада українці проведуть спаринг проти Естонії, а через три дні зіграють із сербами в рамках кваліфікації на Євро-2020.

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