"Сидорчук зробив багато для Динамо. Думаю, він повернеться, коли у нього там закінчиться контракт, адже він – символ Динамо.

Сидорчук допоміг Вестерло перервати принизливу серію поразок у чемпіонаті Бельгії

Він завжди робив максимум, працював на межі своїх можливостей, віддавав усе команді та заслужив на три роки поїхати до Бельгії зі своєю сім'єю, в якій четверо дітей. Для нього було важко бути в Україні, в той час, як його сім'я жила у Варшаві. Дітям потрібен батько", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Сидорчук перейшов у бельгійський Вестерло 5 вересня і вже встиг провести за нову команду два матчі у Лізі Жупіле.

Сидорчук виявився крайнім: чому так сталося і що його чекає у Бельгії?