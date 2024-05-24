Бельгійці нарешті визначились з новим наставником, запросивши на посаду легенду збірної Бельгії.

Новим головним тренером Вестерло став Тіммі Сімонс, повідомляє офіційний сайт клубу.

Аякс оголосив про призначення головного тренера – він працював з екс-коучем Шахтаря і відмовився їхати в Україну

47-річний фахівець підписав з клубом Сергія Сидорчука контракт терміном на два роки (з 1 липня 2024-го до 30 червня 2026-го). Тіммі на посаді замінив Барта Гора, який керував командою після звільнення Ріка Де Міла.

Нагадаємо, раніше Сімонс очолював Зюлте-Варегем і друголігивй Дендер, який за підсумками сезону 2023/24 вивів в елітний дивізіон Бельгії. Також свого часу він був асистентом і тренером молодіжного складу Брюгге і Зюлте-Варегем.

До слова, Вестерло за тур до фінішу йде у турнірній таблиці Ліги Жупіле шостим.

"Зустрів Івасюка перед зникненням – сумно махнув рукою": фотограф про очі Чорновола, падіння Леоненка і феномен Білозіра