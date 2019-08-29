Сидорчук може стати гравцем Бешикташа

Хавбек Динамо Сергій Сидорчук може переїхати у чемпіонат Туреччини ще цього літа.

Турецький Бешикташ може підписати хавбека Динамо Сергія Сидорчука ще цього літа. Мова йде про річну оренду українця, повідомляє Tribuna.com.

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Нагадаємо, Сидорчук перейшов у київський клуб з запорізького Металурга на початку 2013 року. За цей час півзахисник зіграв 193 матчі в усіх турнірах, де забив 13 голів та віддав 14 результативних передач. Зауважимо, що Сидорчук – капітан Динамо.

Бешикташ за підсумками минулого сезону здобув бронзові медалі чемпіонату Туреччини та отримав право виступати у груповому етапі Ліги Європи.

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