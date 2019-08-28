Захисник Динамо продовжить кар'єру в Чехії

Київський гранд продовжує підтримувати тісні зв'язки з ліберецьким Слованом.

Цього разу у Слован відправиться Алан Ауссі, стверджує Dynamo.kiev.ua.

Алібеков дебютував у основі Слована впевненою перемогою над Спартою – до звитяги доєднався ще один українець

Оренда українського захисника розрахована на 1,5 року, офіційне підтвердження відбудеться до кінця робочого тижня. Алан перейшов в Динамо з Шахтаря в 2018 році. Його батько – сирієць, мати – українка. 18-річний гравець вже має досвід тренувань з основним складом Динамо, проте в офіційних іграх першої команди участі не брав.

Нагадаємо, раніше цього літа столичний гранд віддав в оренду ліберецькому Словану хавбека Ахмеда Алібекова.

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