Чемпіонат Бельгії, 26 тур

Вестерло – Стандард – 2:1

Голи: Мадсен, 35 (пен), Йоу, 61 – Лайфіс, 44

Вестерло з Сергієм Сидорчуком здолав Стандард – одного з конкурентів у зоні плей-офф за путівку в Лігу конференцій. Підопічні Ріка Де Міла оформили по голу в кожному з таймів. Льєжська команда відповіла лише одним м'ячем наприкінці першого тайму.

Чому Циганков став би улюбленцем Лобановського – зірка Жирони № 1 в Україні просто зараз!?

Перша перемога за три тури дозволила Вестерло набрати 29 очок і піднятися на 10 місце. Стандард опустився на 11 сходинку, маючи 28 балів. Від групи вибування команда Сергія Сидорчука відірвалася на 5 очок.

Український хавбек вийшов у стартовому складі та відіграв 83 хвилини. Сергій отримав від Sofa Score оцінку 7,0 – середній бал у складі Вестерло. Точність передач Сидорчука склала 82% (32 вдалі з 39). Також екс-капітан Динамо створив один гольовий момент, продемонстував ідеальні показники дриблінгу (дві вдалі спроби з двох) і одного разу заблокував удар суперника.

Україна – не Хорватія: чому нам потрібен футбольний націоналізм, а "угорську лавочку" варто закривати