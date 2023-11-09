"Якщо в Динамо намагаються притримати трохи своїх випускників чи якихось футболістів, аби отримати щодо них кращу пропозицію, то у Вестерло, напевно, не будуть так довго тримати.

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Тому що на це місце прийде ще один футболіст. Напевно, і ринок трохи по-іншому працює. Тому порівнювати не дуже коректно", – сказав Сидорчук в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, Сергій покинув Динамо 5 вересня, перейшовши за 700 тисяч євро у Вестерло. За цей час він встиг провести за бельгійців 7 матчів, в яких забив 1 гол.

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