Сидорчук порівняв трансферну політику Динамо та Вестерло: "Ринок трохи по-іншому працює"
Український півзахисник Вестерло Сергій Сидорчук пояснив головну відмінність між українською та бельгійською командами у питанні продажу/купівлі гравців
"Якщо в Динамо намагаються притримати трохи своїх випускників чи якихось футболістів, аби отримати щодо них кращу пропозицію, то у Вестерло, напевно, не будуть так довго тримати.
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Тому що на це місце прийде ще один футболіст. Напевно, і ринок трохи по-іншому працює. Тому порівнювати не дуже коректно", – сказав Сидорчук в інтерв'ю Sportarena.
Нагадаємо, Сергій покинув Динамо 5 вересня, перейшовши за 700 тисяч євро у Вестерло. За цей час він встиг провести за бельгійців 7 матчів, в яких забив 1 гол.
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