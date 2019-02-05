Шюррле покине Фулхем, якщо клуб вилетить з АПЛ

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Ліверпуль зіграв внічию з Вест Хемом: стандарти – панацея від Клоппа, криза атаки мерсисайдців та жахливий арбітраж
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Зінченко потрапив до заявки Манчестер Сіті на плей-офф Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 4 лют 906
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Ман Сіті не без скандалу наблизився до Ліверпуля, Мессі врятував Барселону, перша поразка ПСЖ: підсумки євровікендуСвіт — 4 лют 2635
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