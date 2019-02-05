Шюррле покине Фулхем, якщо клуб вилетить з АПЛ

Форвард збірної Німеччини та Фулхема Андре Шюррле категорично відповів щодо своїх перспектив у лондонському клубі.

"Ні, я не залишуся, якщо Фулхем вилетить в Чемпіоншип. Моя орендна угода закінчиться достроково, а контракт з дортмундською Боруссією знову стане активним", – цитує Шюррле Kicker.

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Нагадаємо, угода між Борусією Д та Фулхемом щодо оренди нападника діє до літа 2020 року.

В поточному сезоні АПЛ Шюррле провів 21 поєдинок, в яких відзначився 6-ма голами.

Після 22-х турів Фулхем перебуває у зоні вильоту на 19-й сходинці.

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