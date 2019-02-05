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Шюррле покинет Фулхэм, если клуб вылетит из АПЛ

06:00 9 Читати українською
Шюррле покинет Фулхэм, если клуб вылетит из АПЛ
Андре Шюррле / Фото ФК Фулхэм

Форвард сборной Германии и Фулхэма Андре Шюррле категорически ответил относительно своих перспектив в лондонском клубе.

"Нет, я не останусь, если Фулхэм вылетит в Чемпионшип. Мое арендное соглашение закончится досрочно, а контракт с дортмундской Боруссией снова станет активным", – цитирует Шюррле Kicker.

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Напомним, соглашение между Боруссией Д и Фулхэмом по аренде нападающего действует до лета 2020 года.

В текущем сезоне АПЛ Шюррле провел 21 поединок, в которых отметился 6-ю голами.

После 22-х туров Фулхэм находится в зоне вылета на 19-й строчке.

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Теги
Англия Трансферы Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Андре Шюррле Андре Шюррле Фулхэм Фулхэм Трансферы Чемпионата Германии
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