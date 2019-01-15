Гравці Фулхема побилися під час сеансу йоги / Reuters

Cхоже, що атмосфера всередині лондонської команди залишає бажати кращого.

За інформацією Daily Mail, форварди Фулхема Алєксандар Мітровіч та Абубакар Камара влаштували бійку під час сеансу йоги. Інцидент стався минулого тижня.

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Камара в не надто тактовній формі звернувся до викладача йоги. Це не сподобалось Мітровічу, який зробив зауваження, й почалася бійка.

Припускається, що причиною конфлікту став момент в матчі проти Хаддерсфілда, коли Камара не дав пробити пенальті Мітровічу й натомість сам не зміг його реалізувати.

До слова, Камара, скоріше всього, покине Фулхем найближчим часом. Ця ситуація стала останньою краплею для Клаудіо Раньєрі.

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