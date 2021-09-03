Збірна Італії зіграла внічию з Болгарією в рамках кваліфікації відбору до ЧС-2022, встановивши цікаве досягнення.

"Скуадра адзурра" не знає гіркоти поразок у 35 матчах поспіль, повторивши досягнення збірної Іспанії у 2007-2009 роках, повідомляє Opta.

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Рекордсменом же є збірна Бразилії, яка у період з 1993 по 1996 роки не програла у 36 поєдинках поспіль.

Зазначимо, що Італія залишилась лідером групи C, набравши 10 очок після 4 турів. Болгарія ж з 2 пунктами розташувалась на четвертій сходинці.

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