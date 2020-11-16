"Мені не подобається формулювання грати першим або другим номером. Ми можемо грати вища від своїх воріт, затискати суперника і пресингувати або контрпресингувати. Якщо згадати той матч, де ми обіграли швейцарців, то вони показали чудовий пресинг.

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Мені дуже сподобалася їхня гра і наша збірна відскочила в тому матчі. У другому таймі ми поміняли модель гри і стали виходити в атаку через довгі передачі. Завдання нашої збірної виходити з-під пресингу", – сказав В'ячеслав Шевчук в програмі Великий Футбол.

Зауважимо, матч між Швейцарією та Україною відбудеться завтра, 17 листопада, початок о 21:45. Перед останнім туром команда Шевченка випереджає опонента на 3 очки. Нічия або перемога гарантують збірній місце у лізі А, тоді як поразка може відправити в дивізіон B – доведеться враховувати особисті зустрічі або навіть різницю голів.

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