Швейцарія – Україна: Шевчук озвучив головне завдання на вирішальний матч Ліги націй
Колишній гравець Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук поділився своїми очікуваннями від заключного матчу ЛН проти швейцарців.
"Мені не подобається формулювання грати першим або другим номером. Ми можемо грати вища від своїх воріт, затискати суперника і пресингувати або контрпресингувати. Якщо згадати той матч, де ми обіграли швейцарців, то вони показали чудовий пресинг.
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Мені дуже сподобалася їхня гра і наша збірна відскочила в тому матчі. У другому таймі ми поміняли модель гри і стали виходити в атаку через довгі передачі. Завдання нашої збірної виходити з-під пресингу", – сказав В'ячеслав Шевчук в програмі Великий Футбол.
Зауважимо, матч між Швейцарією та Україною відбудеться завтра, 17 листопада, початок о 21:45. Перед останнім туром команда Шевченка випереджає опонента на 3 очки. Нічия або перемога гарантують збірній місце у лізі А, тоді як поразка може відправити в дивізіон B – доведеться враховувати особисті зустрічі або навіть різницю голів.
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