"Мне не нравится формулировка играть первым или вторым номером. Мы можем играть выше своих ворот, зажимать соперника и прессинговать или контрпрессинговать. Если вспомнить тот матч, где мы обыграли швейцарцев, то они показали замечательный прессинг.

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Мне очень понравилась их игра и наша сборная отскочила в том матче. Во втором тайме мы поменяли модель игры и стали выходить в атаку через длинные передачи. Задача нашей сборной выходить из-под прессинга", – сказал Вячеслав Шевчук в программе Великий Футбол.

Заметим, матч между Швейцарией и Украиной состоится завтра, 17 ноября, начало в 21:45. Перед последним туром команда Шевченко опережает оппонента на 3 очка. Ничья или победа гарантируют сборной место в лиге А, тогда как поражение может отправить в дивизион B – придется учитывать личные встречи или даже разницу голов.

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