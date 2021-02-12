"На вівторок, 16 лютого, у Лозанні призначений розгляд справи "Україна проти УЄФА" на рішення про зарахування "синьо-жовтим" технічної поразки в матчі Ліги націй зі Швейцарією. Що відомо на цей час?

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Окрім команди юристів, які захищатимуть Україну, також наші інтереси представлятиме президент УАФ Андрій Павелко, який також є членом Виконкому УЄФА. По суті, ситуація для нього дуже непроста. Також Павелко запросив Андрія Шевченка, який у цей день теж буде поруч із ним у Лозанні. Думаю, фактор нашого тренера – легенди українського і світового футболу – може мати своє значення. Судді, які розглядатимуть справу, будуть дивитися в очі легенді – чому в його команди відібрали можливість зіграти цей матч?" – сказав Денисов у програмі "ДенисовTIME".

Нагадаємо, від рішення CAS залежить місце збірної України у наступному розіграші Ліги націй. Якщо технічну поразку не скасують, то команда Шевченка опуститься до дивізіону В.

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