"На вторник, 16 февраля, в Лозанне назначено рассмотрение дела "Украина против УЕФА" по решению о присуждении "сине-желтым" технического поражения в матче Лиги наций со Швейцарией. Что известно на данный момент?

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Кроме команды юристов, которые будут защищать Украину, также наши интересы будет представлять президент УАФ Андрей Павелко, который также является членом Исполкома УЕФА. По сути, ситуация для него очень непростая. Также Павелко пригласил Андрея Шевченко, который в этот день тоже будет рядом с ним в Лозанне. Думаю, фактор нашего тренера – легенды украинского и мирового футбола – может иметь свое значение. Судьи, которые будут рассматривать дело, будут смотреть в глаза легенде – почему у его команды отобрали возможность сыграть этот матч?" – сказал Денисов в программе "ДенисовTIME".

Напомним, от решения CAS зависит место сборной Украины в следующем розыгрыше Лиги наций. Если техническое поражение не отменят, то команда Шевченко опустится в дивизион В.

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