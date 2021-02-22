Головний тренер збірної України Андрій Шевченко все ж не зміг взяти безпосередню участь в апеляції щодо технічної поразки у матчі Ліги націй проти Швейцарії.

Керманич "синьо-жовтих" прилетів до Києва для підсилення, але в останній момент його не внесли до переліку учасників слухання, повідомили у ефірі Великого футболу. Причина – Шевченка не хотіли підставити під "перехресний вогонь" у суді.

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"Звичайно, Андрій Миколайович прилетів, щоб підтримати нашу позицію у цьому питанні. Він весь час був на зв'язку, ми переписувались, тримали його в курсі подій. Він справді дуже хвилюється і вважає, що справедливо буде зіграти цей матч", – розповів президент УАФ Андрій Павелко.

Нагадаємо, слухання щодо матчу Швейцарія – Україна відбулося 16 лютого. Рішення CAS буде відоме орієнтовно через три тижні згідно з чинними процедурними правилами.

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