"З нашого боку, ми пропонуємо головне завдання – зіграти матч на футбольному полі. Для цього важливо, щоб УЄФА прийняв таке рішення. Якщо ж зовсім не вийде знайти дати для гри, тоді вже жеребкування розсудить. Це теж буде рішення, з яким ми погодимося, як зі справедливим", – розповів Павелко у коментарі телеканалу Футбол.

Швейцарія – Україна: CAS розглянув апеляцію щодо скандального матчу Ліги націй

Зазначимо, що рішення CAS щодо долі поєдинку Швейцарія – Україна буде відоме орієнтовно через три тижні згідно з чинними процедурними правилами.

Нагадаємо, 17 листопада через низку позитивних тестів на COVID-19 серед українських гравців швейцарська сторона відмовилась від вирішальної гри Ліги націй, а УЄФА присудив "синьо-жовтим" технічну поразку, що вибило команду Шевченка з елітного дивізіону турніру.

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