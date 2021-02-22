Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко все же не смог принять непосредственное участие в апелляции по техническому поражению в матче Лиги наций против Швейцарии.

Наставник "сине-желтых" прилетел в Киев для усиления, но в последний момент его не внесли в перечень участников слушания, сообщили в эфире Великого футбола. Причина – Шевченко не хотели подставить под "перекрестный огонь" в суде.

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"Конечно, Андрей Николаевич прилетел, чтобы поддержать нашу позицию в этом вопросе. Он все время был на связи, мы переписывались, держали его в курсе событий. Он действительно очень волнуется и считает, что справедливо будет сыграть этот матч", – рассказал президент УАФ Андрей Павелко.

Напомним, слушание по матчу Швейцария – Украина состоялось 16 февраля. Решение CAS будет известно ориентировочно через три недели согласно действующим процедурным правилам.

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