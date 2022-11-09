Самюель Ето'О, який свого часу виблискував у збірній Камеруну, а нині очолює тамтешню федерацію футболу, вважає, що його співвітчизники можуть створити сенсацію і стати чемпіонами світу.

На думку екс-нападника Барселони та Інтера, чемпіонат світу в Катарі стане зоряним часом для африканських збірних. Самюель Ето'О вважає, що чемпіоном світу-2022 стане Камерун. У фіналі його збірна обіграє іншого представника Африки – Марокко.

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"Африка завжди мала потенціал для того, щоб чудово виступити на чемпіонатах світу, але поки що ми не завжди демонстрували все, на що здатні. З роками африканські збірні набиралися все більшого досвіду, і я думаю, що зараз вони готові не тільки брати участь у чемпіонаті світу, але й виграти цей турнір", – цитує Ето'О Ouest-France.

Камерун на чемпіонаті світу-2022 гратиме у групі G. Його суперниками стануть Швейцарія, Сербія і Бразилія. "Леви" лише одного разу вийшли у плей-офф Мундіалю – в 1990 році команда, у якій феєрив Роже Мілла, дійшла до чвертьфіналу. Взагалі, жодна команда з Африки ще жодного разу не грала навіть у півфіналі чемпіонату світу.

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