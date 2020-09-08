Французька збірна переграла національну команду Хорватії (4:2) у 2-му турі Ліги націй УЄФА. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Фіналісти ЧС-2018 зійшлися у новому двобої на Стад де Франс. Активнішими на старті були балканці. Перішіч, Брозовіч, Ребіч із перших хвилин почали працювати над загостренням ситуації біля воріт команди Дешама. Натомість господарі через експериментальний склад діяли обережно, мінімізуючи ризики.

Франція – Хорватія – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Проте, цей підхід не врятував Францію від швидкого пропущеного м'яча. На 17-й хвилині після подачі кутового м'яч відскочив до Деяна Ловрена, а той замахом прибрав оборонця і потужно пробив у дальній кут воріт Льоріса – 0:1!

Гол розбудив "триколірних", і поступово французька збірна заграла активніше на чужій половині поля. Зокрема, Марсьяль наважився на дальній удар (неточно), а Грізманн і Сіссоко спробували перспективними фланговими прострілами знайти партнерів на лінії воротарського (оборона "шахових" діяла надійно).

Франція – Хорватія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Реальний шанс забити випав Франції на 33-й хвилині. Це Марсьяль вивів Грізманна на ударну позицію, але форвард Барселони програв дуель віч-на-віч Ліваковічу. Ще за кілька хвилин Антуан спробував забити зі стандарту, та його постріл зі штрафного пройшов над перекладиною.

Однак, тиск французів дав свої плоди ще до перерви. Спочатку Бен Єддер і Марсьяль розіграли комбінацію, що завершилася прострілом на Грізманна – нападник переправив м'яч у ворота з кількох метрів. А в доданий арбітром час після прострілу Бен Єддера з правого флангу Марсьяль пробив у стійку, а м'яч від спини Ліваковіча закотився у сітку – 2:1.

Здавалося, що чемпіони світу остаточно змінили хід поєдинку. Проте, старт другої половини спровокував ефект дежавю. Хорвати пішли вперед, створили кілька напівнагод і, зрештою, забили на 55-й хвилині. Зіграв джокер наставника балканців Златко Даліча. Ковачіч із центра поля розрізною передачею вивів на оперативний простір Йосіпа Брекало, який пошив у дурні трьох (!) оборонців "триколірних" і пробив Льоріса – 2:2!

Щоправда, цього разу Франція отямилася значно швидше. За інерцією "шахові" провели ще кілька атак, але на 65-й хвилині проґавили Дайота Упамекано при подачі кутового – Грізманн навісив, а центрбек з другого поверху (не втримав опонента Ловрен) вколотив м'яч у ворота.

Господарі відразу ж провели серію атак, аби закріпити власну перевагу. Зокрема, Грізманн створив момент для Марсьяля, але форвард МЮ програв ближній бій із хорватським кіпером. Та все ж тиск "триколірних" досягнув мети. На 77-й хвилині Олів'є Жиру впевнено реалізував одинадцятиметровий за гру рукою у власному штрафному від Брозовіча.

Точне відтворення результату вирішального матчу Мундіалю в Росії призвело до зменшення оборотів. До кінця поєдинку напруга виникала лише завдяки дальнім ударам. Зокрема, Фекір намагався реалізувати небезпечний штрафний, але влучив у стінку. Натомість після потужного пострілу з-за меж карної зони від Влашіча за Францію зіграла стійка.

Отже, впевнена (за результатом) перемога господарів дозволила разом із португальцями ділити 1-2 місця в групі А3 Ліги націй (обидві збірні набрали по 6 очок). Натомість команда Хорватії, як і шведи, прогнозовано опинилися в аутсайдерах. Після двох турів у них нулі у пункті залікових балів.

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