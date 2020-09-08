Грузія – Північна Македонія – 1:1

Голи: Окріашвілі, 13 (пен) – Рістовскі, 33

Вилучення: Мусліу 64

Вірменія – Естонія – 2:0

Голи: Карапетян, 43, Ангуло, 65

Грузія приймала Північну Македонію у матчі лідерів Групи 2 Ліги націй. Господарі відкрили рахунок вже на 13-й хвилині. Півзахисник казанського Рубіна Хвіча Кварацхелія накрутив кількох суперників і був збитий у карному гостей – пенальті. Покарання чітко виконав Торніке Окріашвілі, відомий за виступами у Маріполі, Шахтарі та Чорноморці.

Македонці, які частіше контролювали м'яча, ефектно відповіли на 33-й. Пандєв класно розрізав оборону грузинів передачею на Рістовскі, а той покотив поміж ніг воротареві. В дебюті другого тайму балканці залишились у меншості – Мусліу отримав пряму червону. Команда Вайса активно полізла вперед, але не зуміла вирвати перемогу, створивши безліч моментів.

Вірменія доволі легко розібралася з естонцями. Карапетян заклав фундамент майбутнього тріумфу симпатичним ударом злету. Не менш красиво забивав натуралізований колумбієць Ваймар Ангуло. Після серії заблокованих ударів 28-річний хавбек подвоїв перевагу господарів гарматним пострілом з лінії карного.

Північна Македонія залишилась на першій сходинці, випереджаючи грузинів за додатковими показниками (в обох – по 4 очки). Вірменія – третя (3), Естонія замикає квартет з двома поразками.

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