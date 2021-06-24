Вінгер збірної України Олександр Зубков все ще може допомогти команді на Євро-2020.

Представник Ференцвароша зберігає шанс відновитися до матчу 1/8 фіналу проти Швеції, інформує Великий футбол.

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Зубков розпочинав Євро у основі "синьо-жовтих", однак травмувався вже в дебюті поєдинку проти Нідерландів. Гравцю діагностували розтягнення камбаловидного м’язу ноги, через яке він пропустив матчі 2-го і 3-го туру. Найближчими днями лікарі ретельно стежитимуть за станом вінгера, щоб оцінити його готовність повернутися на поле.

Додамо, що Україна на стадії 1/8 фіналу Євро зустрінеться зі шведами. Поєдинок відбудеться 29 червня у Глазго.

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