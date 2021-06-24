Вингер сборной Украины Александр Зубков все еще может помочь команде на Евро-2020.

Представитель Ференцвароша сохраняет шанс восстановиться до матча 1/8 финала против Швеции, информирует Великий футбол.

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Зубков начинал Евро в основе "сине-желтых", однако травмировался уже в дебюте поединка против Нидерландов. Игроку диагностировали растяжение камбаловидной мышцы ноги, из-за которого он пропустил матчи 2-го и 3-го тура. В ближайшие дни врачи будут тщательно следить за состоянием вингера, чтобы оценить его готовность вернуться на поле.

Добавим, что Украина на стадии 1/8 финала Евро встретится со шведами. Поединок состоится 29 июня в Глазго.

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