Автор гола і результативної передачі запам'ятався не лише яскравим виступом у матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти шведів (2:1).

За підсумками глядацького голосування нагороду "Лев матчу" в поєдинку Швеція – Україна отримав півзахисник збірної України Олександр Зінченко, повідомляє прес-служба УАФ.

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Однак свою нагороду представник Манчестер Сіті вирішив віддати Артему Бєсєдіну, який у зіткненні із захисником суперника отримав травму.

Нагадаємо, Бєсєдін встиг провести на полі лише 10 хвилин. Після грубої гри захисника Швеції Маркуса Даніельссона, за яку той отримав спочатку жовту, а після перегляду VAR пряму червону картку, українець змушений був покинути поле за допомогою лікарів.

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