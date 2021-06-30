Автор гола и результативной передачи запомнился не только ярким выступлением в матче 1/8 финала чемпионата Европы против шведов (2:1).

По итогам зрительского голосования награду "Лев матча" в поединке Швеция – Украина получил полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, сообщает пресс-служба УАФ.

Швеция – Украина: InStat определил лучших игроков команды Шевченко в матче плей-офф Евро-2020

Однако свою награду представитель Манчестер Сити решил отдать Артему Беседину, который в столкновении с защитником соперника получил травму.

Напомним, Беседин успел провести на поле всего 10 минут. После грубой игры защитника Швеции Маркуса Даниэльссона, за которую тот получил сначала желтую, а после просмотра VAR прямую красную карточку, украинец вынужден был покинуть поле с помощью врачей.

Швеция – Украина: Команда рождается в муках – это было лучше 2006, кошмар заставил Шевченко сдаться и поверить